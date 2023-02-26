Гладилин поделился мнением о матче сборных России и Ирана

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал объявление товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Такие игры полезны для просмотра новых игроков, это хороший вариант для тренера. Мне будет интересно посмотреть эту игру. Взглянуть на тренерскую мысль Карпина, на новых ребят, которые наверняка будут в составе», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, болельщикам стоит ожидать интересной встречи, поскольку никто в российской сборной не собирается уступать иранцам. Гладилин считает, что тренерский штаб будет использовать активную ротацию, как в осенних играх против Узбекистана и Таджикистана, чтобы не нагружать футболистов.

Напомним, что сборные России и Ирана встретятся 23 марта в Тегеране.