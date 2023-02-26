Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Агент Барбоза высказался о товарищеском матче сборных России и Ирана

26 Февраля 2023 • 15:01 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал объявление товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Матч против Ирана — хорошая проверка для сборной России, ведь команда Карпина давно не играла с таким соперником. Сборная Ирана достойно выступила на чемпионате мира, там собраны хорошие игроки», — заявил агент в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, в игре обе команды будут иметь равные шансы на успех, также отметив сумасшедшую поддержку иранских фанатов.

Напомним, что сборная России проведёт свой первый матч в 2023 году в Тегеране 23 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Паулу Барбоза Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Февраля
15:50 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Матч против Ирана — глоток свежего воздуха для игроков сборной России»
15:41 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Игра с Ираном принесёт пользу сборной России»
15:36 · Чемпионат мира 2026
Булыкин оценил возможность вызова Дзюбы в сборную России на матч против Ирана
15:07 · Чемпионат мира 2026
Гладилин поделился мнением о матче сборных России и Ирана
15:01 · Чемпионат мира 2026
Агент Барбоза высказался о товарищеском матче сборных России и Ирана
14:45 · Чемпионат мира 2026
В РФС сделали заявление о матче с Ираном
14:32 · Чемпионат мира 2026
Новиков - о матче с Ираном: «Сборной России нужно играть мотивированно»
14:25 · Чемпионат мира 2026
Булыкин рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Ираном
14:02 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: «Матч с Ираном - отличная проверка на прочность для сборной России»
13:40 · Чемпионат мира 2026
Колосков рассказал, что думает о матче Иран - Россия
13:20 · Чемпионат мира 2026
Бушманов высказался о составе сборной России на матч с Ираном
25 Февраля
16:56 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Сегодня никому нет дела до сборной России»
16:16 · Италия. Серия А
Гранат: «Головина и Миранчука надо пригласить в сборную России»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Агент Барбоза верит в возвращение Дзюбы в сборную России
24 Февраля
23:48 · Чемпионат мира 2026
В сборной Бразилии определились с главной альтернативой Анчелотти
Все новости
Рекомендуем