Агент Барбоза высказался о товарищеском матче сборных России и Ирана

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал объявление товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Матч против Ирана — хорошая проверка для сборной России, ведь команда Карпина давно не играла с таким соперником. Сборная Ирана достойно выступила на чемпионате мира, там собраны хорошие игроки», — заявил агент в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, в игре обе команды будут иметь равные шансы на успех, также отметив сумасшедшую поддержку иранских фанатов.

Напомним, что сборная России проведёт свой первый матч в 2023 году в Тегеране 23 марта.