В РФС сделали заявление о матче с Ираном

В Российском футбольном союзе высказались насчет проведения контрольного поединка между сборными Ирана и России в Тегеране.

«Игра планируется 23 марта в Тегеране. В настоящий момент стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых документов и деталей встречи», - поведали «Спорт-Экспрессу» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что сборная Ирана являлась участником чемпионата мира – 2022. Команда не смогла пробиться в плей-офф турнира, финишировав на третьем месте в группе.

Сборная России последний матч провела против Узбекистана. В этой встрече была зафиксирована ничья – 0:0.