Новиков - о матче с Ираном: «Сборной России нужно играть мотивированно»

Экс-голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков высказался о договоренности между сборными России и Ирана о проведении контрольного поединка.

«Если контрольные матчи запланированы, то играть их нужно. Откуда брать мотивацию? Сложно сказать, но смотреть в будущее необходимо и надеяться на лучшее. Нужно стараться играть мотивированно», - передает слова Новикова издание «РБ Спорт».

Ранее в прессе появилась информация, что товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится в Тегеране 23 марта.

Подопечные Валерия Карпина в последнем спарринге встречались с командой Узбекистана. Соперники расписали ничью со счетом 0:0.