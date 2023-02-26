Булыкин рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Ираном

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей товарищеской встрече между национальными сборными Ирана и России. Спарринг состоится в Тегеране 23 марта.

«Играть нашей сборной нужно с любой сборной, а не с клубами. Главное, чтобы наши ребята понимали всю суть и ответственность таких матчей. Ждем хорошей игры и победы сборной России», - приводит слова Дмитрия издание «РБ Спорт».

Напомним, что национальная команда России в прошлом году сыграла несколько товарищеских поединков. В последней встрече подопечные Валерия Карпина расписали ничью со сборной Узбекистана (0:0).