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Сёмин: «Матч с Ираном - отличная проверка на прочность для сборной России»

26 Февраля 2023 • 14:02 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением по поводу товарищеского матча между сборными России и Ирана, который пройдет в Тегеране 23 марта.

«Товарищеский матч с Ираном - отличная проверка на прочность для подопечных Карпина. Сборная Ирана – сильнейший соперник за последний год. Жду упорный матч», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

В прошлом году сборная России провела три товарищеских встречи. Подопечные Валерия Карпина минимально одолели Кыргызстан (2:1), а также расписали две «сухие» мировые – с Таджикистаном и Узбекистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Сборная Ирана
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