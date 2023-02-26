Сёмин: «Матч с Ираном - отличная проверка на прочность для сборной России»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением по поводу товарищеского матча между сборными России и Ирана, который пройдет в Тегеране 23 марта.

«Товарищеский матч с Ираном - отличная проверка на прочность для подопечных Карпина. Сборная Ирана – сильнейший соперник за последний год. Жду упорный матч», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

В прошлом году сборная России провела три товарищеских встречи. Подопечные Валерия Карпина минимально одолели Кыргызстан (2:1), а также расписали две «сухие» мировые – с Таджикистаном и Узбекистаном.