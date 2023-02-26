Колосков рассказал, что думает о матче Иран - Россия

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями насчет предстоящего товарищеского матча между сборными России и Ирана. Встреча состоится в Тегеране 23 марта.

«Такой матч нужен! Это достаточно сильный соперник. Там есть несколько игроков, которые играют в европейских клубах. Один Азмун чего стоит. Хороший спарринг-партнер», - цитирует Колоскова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что последний контрольный поединок сборная России провела против национальной команды Узбекистана. Соперники расписали нулевую ничью.

Россия отстранена от официальных матчей совместным решением ФИФА и УЕФА.