Бушманов высказался о составе сборной России на матч с Ираном

Экс-тренер московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о потенциальном составе национальной команды России на товарищеский поединок против сборной Ирана.

«Это хорошо, если такой матч действительно состоится. Игра ожидается интересная с участником чемпионата мира. Думаю, что и состав будет приближен к основному», - передает слова Бушманова Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что товарищеская встреча между сборными России и Ирана состоится в Тегеране 23 марта. В последнем матче, прошедшем осенью прошлого года, команда Карпина сыграла вничью с Узбекистаном.