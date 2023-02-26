Сборная России договорилась о следующем матче - известны точная дата и соперник

Сборная России проведет товарищеский поединок против национальной команды Ирана в следующем месяце. Как информирует «РИА Новости», команды встретятся в Тегеране 23 марта. Дату спарринга объявил директор по связям с общественностью федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

Напомним, что в прошлом году подопечные Валерия Карпина провели три товарищеские встречи. Российские футболисты отпраздновали минимальную победу над Кыргызстаном (2:1), а с Таджикистаном и Узбекистаном расписали сухие ничьи.

Россия может проводить только товарищеские игры, поскольку отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.