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Сборная России договорилась о следующем матче - известны точная дата и соперник

26 Февраля 2023 • 12:56 Комментировать (1)

Сборная России проведет товарищеский поединок против национальной команды Ирана в следующем месяце. Как информирует «РИА Новости», команды встретятся в Тегеране 23 марта. Дату спарринга объявил директор по связям с общественностью федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

Напомним, что в прошлом году подопечные Валерия Карпина провели три товарищеские встречи. Российские футболисты отпраздновали минимальную победу над Кыргызстаном (2:1), а с Таджикистаном и Узбекистаном расписали сухие ничьи.

Россия может проводить только товарищеские игры, поскольку отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Февраля 2023 в 13:39
ай.. атличненька.. воц это воц сильнай ход.. если ышо и сердарка приедец - крантец супастатам.. кхе-кхе )))
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