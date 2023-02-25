Петржела: «Сегодня никому нет дела до сборной России»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об отношении европейских сборных к матчам с национальной командой России.

По словам чешского специалиста, товарищеские встречи сборной России с европейскими командами сейчас невозможны.

«Сейчас в Европе никто не хочет играть со сборной России. Ни одна европейская сборная на это не пойдёт, пока ситуация в мире не изменится. Сегодня никому нет дела до сборной России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года российские сборные и клубы были отстранены от участия во всех международных турнирах. В 2022 году наша национальная команда провела три товарищеские встречи: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).