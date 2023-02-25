Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Петржела: «Сегодня никому нет дела до сборной России»

25 Февраля 2023 • 16:56 Комментировать

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об отношении европейских сборных к матчам с национальной командой России.

По словам чешского специалиста, товарищеские встречи сборной России с европейскими командами сейчас невозможны.

«Сейчас в Европе никто не хочет играть со сборной России. Ни одна европейская сборная на это не пойдёт, пока ситуация в мире не изменится. Сегодня никому нет дела до сборной России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт»

Напомним, весной прошлого года российские сборные и клубы были отстранены от участия во всех международных турнирах. В 2022 году наша национальная команда провела три товарищеские встречи: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Властимил Петржела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Февраля
16:56 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Сегодня никому нет дела до сборной России»
16:16 · Италия. Серия А
Гранат: «Головина и Миранчука надо пригласить в сборную России»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Агент Барбоза верит в возвращение Дзюбы в сборную России
24 Февраля
23:48 · Чемпионат мира 2026
В сборной Бразилии определились с главной альтернативой Анчелотти
23 Февраля
19:19 · Чемпионат мира 2026
​Созин: Если будет матч с Ираном, Карпину нужно вызывать топовых игроков
08:30 · Чемпионат мира 2026
Дзюба: «Для меня честь — играть за сборную, я безумно скучаю по гимну своей страны»
22 Февраля
21:08 · Чемпионат мира 2026
Чорлука высказался о возможном выходе России из УЕФА
17:08 · Чемпионат мира 2026
Орлов считает, что Кокорин ещё может сыграть за сборную России
08:47 · Чемпионат мира 2026
Игнатьев высказался о матче сборной России против Ирака
21 Февраля
21:23 · Чемпионат мира 2026
Агент Алексея Миранчука сообщил, что игрок готов выступать за сборную России в любых условиях
19:01 · Чемпионат мира 2026
Шишкин прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана
18:46 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России может сыграть с Ираком – в РФС подтвердили
18:17 · Чемпионат мира 2026
Бериша: «Лига чемпионов УЕФА круче азиатской, но не мы принимаем решения»
17:27 · Чемпионат мира 2026
​Россия приглашает Ирак сыграть в Сочи
17:22 · Чемпионат мира 2026
​С Россией хочет сыграть сборная Ирака
Все новости
Рекомендуем