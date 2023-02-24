В сборной Бразилии определились с главной альтернативой Анчелотти

Экс-наставник сборной Испании Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии.

Сразу после вылета пятикратных чемпионов мира от Хорватии на мундиале в Катаре стало известно, что Тите не останется на посту рулевого команды, и на данный момент бразильская конфедерация футбола продолжает поиски нового постоянного наставника. Главным кандидатом считается Карло Анчелотти, открыто заявивший о желании остаться в «Реале» до конца следующего сезона. По данным Fichajes, если итальянец так и не передумает, новым основным претендентом на пост станет Луис Энрике, остающийся без работы после отставки из сборной Испании.