Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В сборной Бразилии определились с главной альтернативой Анчелотти

24 Февраля 2023 • 23:48 Комментировать

Экс-наставник сборной Испании Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии.

Сразу после вылета пятикратных чемпионов мира от Хорватии на мундиале в Катаре стало известно, что Тите не останется на посту рулевого команды, и на данный момент бразильская конфедерация футбола продолжает поиски нового постоянного наставника. Главным кандидатом считается Карло Анчелотти, открыто заявивший о желании остаться в «Реале» до конца следующего сезона. По данным Fichajes, если итальянец так и не передумает, новым основным претендентом на пост станет Луис Энрике, остающийся без работы после отставки из сборной Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Сборная Бразилии Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
24 Февраля
23:48 · Чемпионат мира 2026
В сборной Бразилии определились с главной альтернативой Анчелотти
23 Февраля
19:19 · Чемпионат мира 2026
​Созин: Если будет матч с Ираном, Карпину нужно вызывать топовых игроков
08:30 · Чемпионат мира 2026
Дзюба: «Для меня честь — играть за сборную, я безумно скучаю по гимну своей страны»
22 Февраля
21:08 · Чемпионат мира 2026
Чорлука высказался о возможном выходе России из УЕФА
17:08 · Чемпионат мира 2026
Орлов считает, что Кокорин ещё может сыграть за сборную России
08:47 · Чемпионат мира 2026
Игнатьев высказался о матче сборной России против Ирака
21 Февраля
21:23 · Чемпионат мира 2026
Агент Алексея Миранчука сообщил, что игрок готов выступать за сборную России в любых условиях
19:01 · Чемпионат мира 2026
Шишкин прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана
18:46 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России может сыграть с Ираком – в РФС подтвердили
18:17 · Чемпионат мира 2026
Бериша: «Лига чемпионов УЕФА круче азиатской, но не мы принимаем решения»
17:27 · Чемпионат мира 2026
​Россия приглашает Ирак сыграть в Сочи
17:22 · Чемпионат мира 2026
​С Россией хочет сыграть сборная Ирака
16:25 · Чемпионат мира 2026
​У Скалони спросили, сыграет ли Месси на чемпионате мира – 2026
01:31 · Чемпионат мира 2026
Зазулин: «Для сборной России Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты»
20 Февраля
17:29 · Чемпионат мира 2026
Гаргаев: «Оздоев не отказывался играть за сборную России»
Все новости
Рекомендуем