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​Созин: Если будет матч с Ираном, Карпину нужно вызывать топовых игроков

23 Февраля 2023 • 19:19 Комментировать

В марте сборная России может провести товарищеский матч против Ирана. Комментарий на этот счёт дал футбольный эксперт Андрей Созин. По его мнению, на такую игру Валерию Карпину нужно будет вызывать лидеров.

«Иран - отличный спарринг-партнёр. Если мы и здесь будем проверять какой-то четвёртый состав, то я не пойму. Если это будет Иран, то должны быть топовые игроки, включая Головина», - сказал Созин, чьи слова приводит Vprognoze.

Напомним, что на осенние товарищеские матчи Валерий Карпин не вызывал многих лидеров российской сборной. Рулевой национальной команды активно задействовал молодых футболистов.

Добавим, что в условиях санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Ирана Андрей Созин
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