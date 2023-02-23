Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Дзюба: «Для меня честь — играть за сборную, я безумно скучаю по гимну своей страны»

23 Февраля 2023 • 08:30 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время национальная команда может провести товарищеские матчи против сборных Ирана и Ирака.

«Я всегда говорил одну вещь... Слышат меня или нет, но для меня честь — играть за сборную. Я безумно скучаю по гимну своей страны, это ничто не заменит. Ради этого в футбол и играют», — заявил Дзюба «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 34-летний форвард вернулся в Россию и текущей зимой подписал трудовой договор с «Локомотивом» до лета 2023 года. 23 февраля он дебютировал в составе «железнодорожников» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
08:30 · Чемпионат мира 2026
Дзюба: «Для меня честь — играть за сборную, я безумно скучаю по гимну своей страны»
22 Февраля
21:08 · Чемпионат мира 2026
Чорлука высказался о возможном выходе России из УЕФА
17:08 · Чемпионат мира 2026
Орлов считает, что Кокорин ещё может сыграть за сборную России
08:47 · Чемпионат мира 2026
Игнатьев высказался о матче сборной России против Ирака
21 Февраля
21:23 · Чемпионат мира 2026
Агент Алексея Миранчука сообщил, что игрок готов выступать за сборную России в любых условиях
19:01 · Чемпионат мира 2026
Шишкин прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана
18:46 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России может сыграть с Ираком – в РФС подтвердили
18:17 · Чемпионат мира 2026
Бериша: «Лига чемпионов УЕФА круче азиатской, но не мы принимаем решения»
17:27 · Чемпионат мира 2026
​Россия приглашает Ирак сыграть в Сочи
17:22 · Чемпионат мира 2026
​С Россией хочет сыграть сборная Ирака
16:25 · Чемпионат мира 2026
​У Скалони спросили, сыграет ли Месси на чемпионате мира – 2026
01:31 · Чемпионат мира 2026
Зазулин: «Для сборной России Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты»
20 Февраля
17:29 · Чемпионат мира 2026
Гаргаев: «Оздоев не отказывался играть за сборную России»
17:11 · Чемпионат мира 2026
Голкипер ЦСКА Тороп: «Не вижу никаких проблем в товарищеских матчах с Казахстаном, Беларусью или Сербией»
14:30 · Чемпионат мира 2026
​Тарханов верит в возвращение Кокорина в сборную России
Все новости
Рекомендуем