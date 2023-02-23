Дзюба: «Для меня честь — играть за сборную, я безумно скучаю по гимну своей страны»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время национальная команда может провести товарищеские матчи против сборных Ирана и Ирака.

«Я всегда говорил одну вещь... Слышат меня или нет, но для меня честь — играть за сборную. Я безумно скучаю по гимну своей страны, это ничто не заменит. Ради этого в футбол и играют», — заявил Дзюба «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 34-летний форвард вернулся в Россию и текущей зимой подписал трудовой договор с «Локомотивом» до лета 2023 года. 23 февраля он дебютировал в составе «железнодорожников» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).