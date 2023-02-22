Чорлука высказался о возможном выходе России из УЕФА

Бывший игрок столичного «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Это уже к людям, кто отвечает за российский футбол, они знают, что для него лучше. По этому вопросу не имею никакого мнения. Многое зависит от того, что про это думают игроки. Надо их спросить, но футболисты мало что решают», — приводит слова хорватского защитника «Чемпионат». По его мнению, все игроки хотят выступать в главном еврокубке, однако итоговое решение будет за руководством российского футбола.

Напомним, что после неудавшейся смены конфедерации РФС и УЕФА создали рабочую группу, которая будет обсуждать возможное возвращение России в европейские турниры.