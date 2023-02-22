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Орлов считает, что Кокорин ещё может сыграть за сборную России

22 Февраля 2023 • 17:08 Комментировать

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в состав сборной России.

«Не исключаю, что Кокорина мы еще увидим в футболке сборной России. На Кипре он воспрял. Забивает довольно исправно. Почему бы не пригласить его в национальную команду, если он продолжит в таком духе?» — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

31-летний форвард выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, его контракт принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне на счету Кокорина девять забитых мячей и четыре результативные передачи в 20 матчах с учетом всех турниров.

«Арис» занимает третье место в чемпионате Кипра, набрав 49 очков после 24 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Сборная России Геннадий Орлов Александр Кокорин
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