Орлов считает, что Кокорин ещё может сыграть за сборную России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в состав сборной России.

«Не исключаю, что Кокорина мы еще увидим в футболке сборной России. На Кипре он воспрял. Забивает довольно исправно. Почему бы не пригласить его в национальную команду, если он продолжит в таком духе?» — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

31-летний форвард выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, его контракт принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне на счету Кокорина девять забитых мячей и четыре результативные передачи в 20 матчах с учетом всех турниров.

«Арис» занимает третье место в чемпионате Кипра, набрав 49 очков после 24 туров.