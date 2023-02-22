Игнатьев высказался о матче сборной России против Ирака

Известный футбольный специалист Борис Игнатьев высказался насчет возможного поединка между сборными Ирака и России. Ранее сообщалось, что команды могут встретиться в следующем месяце.

«Любая игра с участием сборной России вызовет интерес. Важно показать, что команда жива, продолжает держать руку на пульсе и, как только откроются шлюзы, готова соревноваться на полном серьезе», - передает слова Игнатьева издание «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместны решением ФИФА и УЕФА. Последний матч подопечные Валерия Карпина провели против Узбекистана (0:0).