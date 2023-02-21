Агент Алексея Миранчука сообщил, что игрок готов выступать за сборную России в любых условиях

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о возможном участии игрока в товарищеском матче сборной России против Ирана.

Напомним, в 2022 году национальная команда провела три контрольные встречи, на которые 27-летний хавбек не вызывался.

«Мы не обсуждали это с Алексеем. От нас ничего не зависит. Если предложение поступит, Алексей всегда поедет играть за сборную. Даже в таких условиях», — заявил Шпинёв «РБ Спорту».

Представитель футболиста отметил, что окончательное решение принимает главный тренер сборной Валерий Карпин, и если он вызовет Миранчука, то игрок присоединится к команде.

Ранее сообщалось, что 22-23 марта может состояться товарищеский матч между сборными России и Ирана.