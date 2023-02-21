Шишкин прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Касаемо результата и мотивации, конечно, тяжело будет что-то придумать, чтобы заставить себя выкладываться. И интерес к этому матчу будет не такой, как обычно. Даже со стороны российских болельщиков», — заявил Шишкин Metaratings.

Эксперт считает, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину сейчас непросто, вряд ли он будет вызывать топовых игроков и пытаться мотивировать их.

Ранее сообщалось, что контрольная игра между сборной России и сборной Ирана может пройти в конце марта.