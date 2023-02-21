​Сборная России может сыграть с Ираком – в РФС подтвердили

В Российском футбольном союзе подтвердили информацию о том, что весной сборная России может провести товарищеский матч против сборной Ирака.

«РФС получил от федерации футбола Ирака предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили её внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи», - комментарий службы коммуникаций РФС приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Как известно, в условиях санкций сборная России не участвует в официальных турнирах. Команда Валерия Карпина довольствуется товарищескими матчами. Осенью российская сборная пересекалась с командами Кыргызстана (победа 2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).