Бериша: «Лига чемпионов УЕФА круче азиатской, но не мы принимаем решения»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азию.

«Если федерация решит, что так лучше для российского футбола, то мы должны будем это принять. Да, все понимают, что европейская Лига чемпионов гораздо круче азиатской, но не мы принимаем решения», — приводит слова Бериши «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что РФС создал рабочую группу для подробного изучения вопроса возможного перехода из УЕФА в АФК.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив одну результативную передачу.