​Россия приглашает Ирак сыграть в Сочи

В прессе появилась информация о желании сборной Ирака провести товарищеский матч со сборной России в конце марта. Иракцы якобы хотят принять команду Валерия Карпина в Багдаде 25 марта.

В ответ на это приглашение Российский футбольный союз направил футбольным властям Ирака своё. Как сообщает «Спорт-Экспресс», РФС предлагает сборной Ирака провести товарищеский матч в Сочи.

Стоит сказать, что из-за наложенных санкций сборная России сейчас может проводить лишь товарищеские поединки. От официальных же турниров команда Валерия Карпина была отстранена.

Напомним, что осенью сборная России провела несколько товарищеских игр против представителей АФК.