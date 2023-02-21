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​С Россией хочет сыграть сборная Ирака

21 Февраля 2023 • 17:22 Комментировать

В условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. Недавно в прессе появлялась информация о том, что в марте команда Валерия Карпина может сыграть против Ирана. Теперь же сообщается о желании сыграть с Россией со стороны сборной Ирака. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Kooora.

Отмечается, что товарищеский матч между сборными Ирака и России может состояться в Багдаде в субботу, 25 марта.

Напомним, что осенью российская национальная команда провела ряд товарищеских матчей с представителями Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирака
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