​У Скалони спросили, сыграет ли Месси на чемпионате мира – 2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони получил вопрос о том, выступит ли Лионель Месси на чемпионате мира в 2026 году.

«Вопрос об участии на следующем чемпионате мира будет принимать сам Лео. Если его тело будет справляться, он будет там», - слова Скалони приводит портал Goal со ссылкой на ESPN Colombia.

Напомним, что Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3. Месси после мундиаля в Катаре не стал завершать международную карьеру, хотя ранее намекал на это.

В 2026 году чемпионат мира примут США, Канада и Мексика.