Зазулин: «Для сборной России Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин высказался о потенциальном появлении в составе сборной России бразильцев Малкома и Клаудиньо.

«Для сборной России Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет. Во всех странах же есть определенная натурализация, так что это абсолютно нормально», - приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

Специалист признал, что наличие бразильских игроков в национальной команде будет, конечно, минусом всем российским футбольным академиям. Однако почему не были воспитаны игроки такого же уровня – другой вопрос, заключил Игорь Зазулин.