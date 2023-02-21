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Зазулин: «Для сборной России Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты»

21 Февраля 2023 • 01:31 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин высказался о потенциальном появлении в составе сборной России бразильцев Малкома и Клаудиньо.

«Для сборной России Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет. Во всех странах же есть определенная натурализация, так что это абсолютно нормально», - приводит слова Зазулина «РБ Спорт».

Специалист признал, что наличие бразильских игроков в национальной команде будет, конечно, минусом всем российским футбольным академиям. Однако почему не были воспитаны игроки такого же уровня – другой вопрос, заключил Игорь Зазулин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Зазулин Клаудиньо Малком Филипе
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