Гаргаев: «Оздоев не отказывался играть за сборную России»

Агент 30-летнего российского футболиста Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев прокомментировал ситуацию, связанную с потенциальным выступлением уроженца Грозного за национальную сборную своей страны.

По словам специалиста, наличие такой возможности зависит как от желания самого игрока, так и от решения его текущего клуба «Фатих Карагюмрюк».

Эксперт отметил, что в связи с печально известными землетрясениями чемпионат Турции возобновится четвёртого марта, а завершится во время паузы на игры сборных.

«Оздоев не отказывался играть за сборную России. Вызовут его или нет, будет ли футболист здоров — есть и другие вопросы», - цитирует Гаргаева Sport24.

Ситуация, по словам Гаргаева, осложняется тем, что довольно долгое время Оздоев в национальную команду не вызывался.