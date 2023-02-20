Голкипер ЦСКА Тороп: «Не вижу никаких проблем в товарищеских матчах с Казахстаном, Беларусью или Сербией»

Голкипер столичного ЦСКА Владислав Тороп высказался о нынешних товарищеских поединках национальной сборной России.

Спортсмен заявил, что, как ни крути, любые подобные поединки способны принести опыт проведения международных поединков, что является очень важным фактом для многих игроков.

Футболист сказал, что каждый относится к происходящему по-своему, в то время, как сам он, испытывая любовь к данному виду спорта, будет очень рад играть даже в Юношеской футбольной лиге.

«Не вижу никаких проблем в товарищеских матчах с Казахстаном, Беларусью или Сербией. Не считаю, что в этом есть что-то бессмысленное», - цитрует Торопа «РБ Спорт».