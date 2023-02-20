​Тарханов верит в возвращение Кокорина в сборную России

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался на тему возможного возвращения в сборную России нападающего Александра Кокорина.

В настоящий момент Александр Кокорин играет в аренде на Кипре за «Арис». В 19 матчах местного чемпионата российский форвард забил 9 голов.

«Если Кокорин будет хорошо играть, то, конечно, может вернуться в сборную Россию. А сейчас он играет хорошо. Забивает, отдаёт голевые передачи. Видимо, Александр нашёл свою команду и своего тренера. Вероятно, он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу», - высказался Тарханов, чьи слова приводит Vprognoze.

За сборную России Александр Кокорин в последний раз играл в ноябре 2017 года в товарищеском матче против Испании. Всего за национальную команду Кокорин провёл 48 матчей, в которых забил 12 голов.