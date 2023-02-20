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Шунин: «Если вызовут в сборную, всегда буду рад приехать»

20 Февраля 2023 • 00:42 Комментировать

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин поделился мыслями по поводу своего будущего в национальной сборной России.

«Если вызовут в сборную, всегда буду рад приехать», - приводит слова Антона Шунина «Матч ТВ».

По сообщениям СМИ, ближайший матч подопечные Валерия Карпина могут провести уже в конце следующего месяца против команды Ирана.

Антон Шунин дебютировал в национальной сборной России в товарищеском матче против сборной Польши 22 августа 2007 года (2:2).

За всю свою карьеру московский вратарь выходил на поле в футболке российской сборной 15 раз, в шести таких случаях команда одерживала победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Антон Шунин
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