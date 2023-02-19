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Гордеев: «Отношусь к натурализации футболистов положительно»

19 Февраля 2023 • 21:52 Комментировать

Бывший главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Гордеев прокомментировал потенциальное появление в составе национальной сборной России бразильцев Малкома и Клаудиньо.

 «Сейчас застойные времена для футбола. Если два бразильца принесут пользу российской сборной, то отношусь к натурализации футболистов положительно», - цитирует Гордеева Sport24.

Специалист сказал, что факт желания иностранных спортсменов выступать за российскую сборную, скорее всего, неплох, а также подчеркнул, что оба вышеупомянутых футболиста наверняка станут усилением для команды.

«Но другой вопрос: насколько сейчас это нужно», - добавил эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Гордеев Клаудиньо Малком Филипе
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