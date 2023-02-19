Гордеев: «Отношусь к натурализации футболистов положительно»

Бывший главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Гордеев прокомментировал потенциальное появление в составе национальной сборной России бразильцев Малкома и Клаудиньо.

«Сейчас застойные времена для футбола. Если два бразильца принесут пользу российской сборной, то отношусь к натурализации футболистов положительно», - цитирует Гордеева Sport24.

Специалист сказал, что факт желания иностранных спортсменов выступать за российскую сборную, скорее всего, неплох, а также подчеркнул, что оба вышеупомянутых футболиста наверняка станут усилением для команды.

«Но другой вопрос: насколько сейчас это нужно», - добавил эксперт.