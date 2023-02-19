Селюк: «Посмотрим, заиграют ли Малкома и Клаудиньо в матче России против Ирана»

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо в обозримом будущем могут получить российское гражданство. Известный агент Дмитрий Селюк дал комментарий на этот счёт, рассмотрев возможность выступления указанных игроков за сборную России.

«Мы посмотрим, заиграют ли их в матче против Ирана или нет. Я не могу понять, для чего это нужно как «Зениту», так и Малкому с Клаудиньо? Все эти манипуляции, особенно в это время, очень странные», - высказался Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Ранее сообщалось, что в марте сборные Ирана и России проведут товарищеский матч. В настоящий момент из-за санкций в отношении Российского футбольного союза российская национальная команда в официальных турнирах не участвует.