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Сычевой: «Карпин — позитивный человек, редко увидишь его серьёзным»

19 Февраля 2023 • 11:47 Комментировать

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Сычевой высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Карпин — позитивный человек. Каждый раз, когда с ним общаешься, смеешься, он постоянно шутит. Редко увидишь его серьезным. Я пришел в сборную скованный, а когда он подходит, чувствуешь себя легко», — приводит слова Сычевого «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, Сычевой дебютировал за сборную России в прошлом году в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Карпин Сборная России Владимир Сычевой
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