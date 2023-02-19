Кечинов: «В нашей сборной должны играть российские игроки»

Чемпион Узбекистана в составе ташкентского «Пахтакора» и шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал потенциальную ситуацию, при которой бразильцы Клаудиньо и Малком могут стать игроками национальной российской сборной.

Специалист заявил, что уже долгое время считает необходимым увеличение степени доверия российским футболистам и тренерам.

Эксперт сказал, что понимает, когда иностранцы выступают за клубы других стран, но, когда речь заходит о национальной команде, дело меняется на 180 градусов.

«Я считаю, что в нашей сборной должны играть российские игроки, тем более в нынешнее время», - цитирует Кечинова «РИА Новости Спорт».