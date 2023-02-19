Чернышов: «Сборная Ирана — сильный соперник»

Главный тренер сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов, ранее возглавлявший московский «Спартак», высказался касательно потенциального поединка между национальными сборными России и Ирана.

«Это очень хорошо, сборная Ирана — сильный соперник. Команда, которая последние годы постоянно выступает на чемпионатах мира», - приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Специалист подчеркнул особую важность проведения противостояния в столице Ирана Тегеране, поскольку в этом городе люди очень любят футбол и, вероятнее всего, полностью заполнят трибуны стадиона, на котором будет проводиться матч.