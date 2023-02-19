Ловчев – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Это же закрытие дороги для своих»

Бывший футболист московского «Динамо» Евгений Ловчев высказался о потенциальном появлении в национальной сборной России бразильцев Малкома и Клаудиньо.

Специалист считает, что к обоим вышеупомянутым игрокам пришло понимание невозможности попадания в сборную Бразилии.

Эксперт связал данную ситуацию для «Зенита» с лимитом на легионеров, так как рано или поздно может произойти его ужесточение.

«То, что происходит — это же закрытие дороги для своих. Всё происходит ради того, чтобы здесь и сейчас во что бы то ни стало стать чемпионами, сделать себе побольше галочек, звёзд. Это удивительно», - написал Ловчев в социальных сетях.