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Ловчев – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Это же закрытие дороги для своих»

19 Февраля 2023 • 00:28 Комментировать (1)

Бывший футболист московского «Динамо» Евгений Ловчев высказался о потенциальном появлении в национальной сборной России бразильцев Малкома и Клаудиньо.

Специалист считает, что к обоим вышеупомянутым игрокам пришло понимание невозможности попадания в сборную Бразилии.

Эксперт связал данную ситуацию для «Зенита» с лимитом на легионеров, так как рано или поздно может произойти его ужесточение.

«То, что происходит — это же закрытие дороги для своих. Всё происходит ради того, чтобы здесь и сейчас во что бы то ни стало стать чемпионами, сделать себе побольше галочек, звёзд. Это удивительно», - написал Ловчев в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Евгений Ловчев лимит на легионеров Клаудиньо Малком Филипе
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Комментарии (1)
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Bathet30
19 Февраля 2023 в 00:41
Очень жаль, что Зенит только мешком денег удивляет игроков. Мне понравились слова Малкома, чтобы помочь команде, а потом думать о переходе.
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