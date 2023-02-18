Игнатьев: «В российском футболе должны играть русские футболисты»

Бывший полузащитник махачкалинского «Динамо» Борис Игнатьев высказался о потенциальном появлении в составе национальной сборной России бразильцев Клаудиньо и Малкома.

«Категорически против натурализации футболистов. Мнение формировалось не одним днём или вчера. Всегда придерживался одного: в российском футболе должны играть русские футболисты», - приводит слова Игнатьева Sport24.

Эксперт вспомнил пример бывшего защитника российской сборной Марио Фернандеса, который в конечном итоге всё же вернулся в свою родную страну, и добавил, что считает возможным подобное продолжение карьеры и Малкомом с Клаудиньо.