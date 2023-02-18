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Канчельскис прокомментировал ситуацию с гражданством Малкома и Клаудиньо

18 Февраля 2023 • 22:45 Комментировать

Бывший полузащитник английских клубов «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Саутгемптон» и «Эвертон» Андрей Канчельскис прокомментировал потенциальное появление в составе национальной сборной России бразильских спортсменов Клаудиньо и Малкома.

Специалист не считает проблемой получение вышеупомянутыми футболистами российского гражданства, так как это является их правом и их выбором.

«Их возможное выступление за нашу сборную никак не повлияет. Если главный тренер захочет их увидеть в команде, пускай вызывает. Не захочет — не будет», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис Клаудиньо Малком Филипе
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