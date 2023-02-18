Бышовец – о Малкоме и Клаудиньо в сборной России: «Это решение можно приветствовать»

Олимпийский чемпион в качестве главного тренера сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал потенциальное попадание в состав национальной команды России бразильцев Малкома и Клаудиньо.

«Это решение можно приветствовать. Нельзя не сказать о том, что Малком и Клаудиньо – это два ведущих игрока «Зенита». В этом случае, мы можем говорить о привлечении их в национальную команду России», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Специалист добавил, что вышеназванные футболисты способны усилить российский коллектив, однако отметил, что такое важное решение необходимо согласовывать с главным тренером команды, которым в данный момент является Валерий Карпин.