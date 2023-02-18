Кавазашвили уверен, что Малком и Клаудиньо усилят сборную России

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможное получение паспортов РФ игроками «Зенита» Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Отношусь к этому только положительно, Малком и Клаудиньо — отличные футболисты. Своим решением они доказывают, что относятся к России с огромным уважением», — приводит слова Кавазашвили портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, эти игроки подают хороший пример остальным легионерам, они смогут усилить состав национальной сборной России.

Ранее сообщалось, что бразильские футболисты Малком и Клаудиньо получат российское гражданство до конца весны.