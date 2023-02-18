Мор - о матче России с Ираном: «На безрыбье и рак рыба»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о потенциальном товарищеском поединке между сборными России и Ирана. Ранее сообщалось, что команды проведут спарринг в следующем месяце.

«На безрыбье и рак рыба. Но Иран сейчас привлекателен тем, что он играл на чемпионате мира, неплохо там выступил. С этой точки зрения вывеска для нас более-менее приемлема», - передает слова Мора издание «РБ Спорт».

Напомним, что последний товарищеский поединок сборная России провела в конце прошлого года против национальной команды Узбекистана. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.