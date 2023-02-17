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Переход в Азию — это путь в никуда, считает Василий Березуцкий

17 Февраля 2023 • 20:20 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Я не выступаю за переход России в Азию, я за переход обратно в Европу. Переход в Азию — как минимум три шага назад. Переход в Азию — шаг в никуда, изменение всего направления», — заявил Березуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Эксперт отметил, что даже если сборная России отберется на чемпионат мира через Азию, то это не гарантирует допуск до самого турнира.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах до дальнейшего уведомления.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Василий Березуцкий Переход РФС в АФК
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