Агент: «Азмун будет счастлив сыграть в товарищеском матче против России»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна, высказался о возможном участии своего клиента в товарищеском матче против России, который ориентировочно состоится 22 или 23 марта в Тегеране.

«Я думаю, если Сердар будет в форме и всё будет нормально, он будет счастлив сыграть в товарищеском матче против России. У него нет никаких причин не участвовать», — приводит слова Дурна Sport24.

Напомним, что в период с 2013 по 2021 год Азмун выступал в России, где защищал цвета «Рубина», «Ростова» и «Зенита», из которого он и перешёл в леверкузенский «Байер» за 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провёл за «аспириновых» 13 матчей и отметился в них двумя результативными передачами.