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Кечинов: «Сборная Ирана - очень серьёзный соперник»

17 Февраля 2023 • 12:59 Комментировать

Бывший футболист национальной команды России Валерий Кечинов прокомментировал потенциально возможный поединок между сборной Ирана и подопечными Валерия Карпина.

«Отлично отношусь к этой идее. У нас сейчас небольшой выбор по товарищеским матчам. Поэтому это отличный выбор, а сборная Ирана - очень серьёзный соперник, они выступали на последнем чемпионате мира», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Специалист считает, что именно во время противостояния с таким высококлассным соперником можно будет трезво оценить нынешний уровень национальной команды.

Кроме того, по словам эксперта, у Валерия Карпина сразу же появится возможность проведения экспериментов.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Ирана Валерий Кечинов
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