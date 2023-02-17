Кечинов: «Сборная Ирана - очень серьёзный соперник»

Бывший футболист национальной команды России Валерий Кечинов прокомментировал потенциально возможный поединок между сборной Ирана и подопечными Валерия Карпина.
«Отлично отношусь к этой идее. У нас сейчас небольшой выбор по товарищеским матчам. Поэтому это отличный выбор, а сборная Ирана - очень серьёзный соперник, они выступали на последнем чемпионате мира», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».
Специалист считает, что именно во время противостояния с таким высококлассным соперником можно будет трезво оценить нынешний уровень национальной команды.
Кроме того, по словам эксперта, у Валерия Карпина сразу же появится возможность проведения экспериментов.
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