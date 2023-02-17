Ари: «Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией»

Экс-нападающий московского «Спартака» Ари поделился мнением насчет возможного товарищеского поединка между сборными России и Бразилии.

«Сборная Бразилии согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Бразильцы и россияне – братья», - передает слова Ари издание «РБ Спорт».

Днем ранее появилась информация, что сборная России проведет следующий товарищеский матч против национальной команды Ирана. Спарринг состоится в марте.

Последний матч подопечные Валерия Карпина провели против Узбекистана. Спарринг завершился вничью со счетом 0:0.