Боков: «Иран – самый сильный соперник сборной России за последние годы»

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Максим Боков высказался касательно потенциального поединка между подопечным Валерия Карпина и национальной командой Ирана.
«Эта команда наделала шороху на чемпионате мира, это очень хороший соперник. Это самый сильный соперник, с которым мы будем играть, за последние годы», - приводит слова Бокова издание Metaratings.ru.
Накануне появилась информация, что товарищеский матч сборных может состояться в Иране.
Напомним, что национальная сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
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