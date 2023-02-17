Боков: «Иран – самый сильный соперник сборной России за последние годы»

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Максим Боков высказался касательно потенциального поединка между подопечным Валерия Карпина и национальной командой Ирана.

«Эта команда наделала шороху на чемпионате мира, это очень хороший соперник. Это самый сильный соперник, с которым мы будем играть, за последние годы», - приводит слова Бокова издание Metaratings.ru.

Накануне появилась информация, что товарищеский матч сборных может состояться в Иране.

Напомним, что национальная сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.