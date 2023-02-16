Широков: Иран — участник чемпионата мира, нашей сборной можно по-другому настроиться на матч

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче между сборными России и Ирана.

«Хорошая идея и хороший соперник. Мы играли с Ираном в Абу-Даби давно и проиграли им 0:1, пропустили на 90-й минуте. Нам надо реванш взять (смеется). Вообще супер, что игра будет в Тегеране на 78-тысячном стадионе», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что Иран был участником минувшего чемпионата мира в Катаре, поэтому у футболистов будет хороший настрой на игру.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборной России против сборной Ирана состоится 22 или 23 марта.