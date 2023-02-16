Петржела: «Иран – достойный соперник»

Весной сборная России может провести товарищеский матч против Ирана. Комментарий на этот счёт дал Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит».

«Любой команде нужна игровая практика на постоянной основе. И сборы тоже необходимы. Это послужит мотивацией для футболистов. Иран - достойный соперник. У них отличная сборная, есть много качественных игроков», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что из-за санкций сборная России сейчас вынуждена проводить только товарищеские матчи. При этом Российскому футбольному союзу не так просто находить соперников для национальной команды. Осенью российская сборная провела несколько игр против азиатских команд.