Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Петржела: «Иран – достойный соперник»

16 Февраля 2023 • 16:44 Комментировать

Весной сборная России может провести товарищеский матч против Ирана. Комментарий на этот счёт дал Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит».

«Любой команде нужна игровая практика на постоянной основе. И сборы тоже необходимы. Это послужит мотивацией для футболистов. Иран - достойный соперник. У них отличная сборная, есть много качественных игроков», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что из-за санкций сборная России сейчас вынуждена проводить только товарищеские матчи. При этом Российскому футбольному союзу не так просто находить соперников для национальной команды. Осенью российская сборная провела несколько игр против азиатских команд. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Властимил Петржела Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
17:04 · Чемпионат мира 2026
Широков: Иран — участник чемпионата мира, нашей сборной можно по-другому настроиться на матч
16:44 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Иран – достойный соперник»
15:13 · Чемпионат мира 2026
Алдонин считает, что Головина и Миранчука стоит вызвать в сборную России на товарищескую игру с Ираном
14:32 · Чемпионат мира 2026
Сборная Кыргызстана пока не планирует матч с Россией
13:42 · Чемпионат мира 2026
Газзаев: «Чем больше сборная России будет играть, тем лучше»
13:15 · Чемпионат мира 2026
Сёмин рассказал, что думает о спарринге России с Ираном
13:01 · Чемпионат мира 2026
В Госдуме рассказали об организации матча сборных Ирана и России
12:51 · Чемпионат мира 2026
Колосков рассказал, что думает о матче России с Ираном
12:42 · Чемпионат мира 2026
Радченко: Азмун многого добился в футболе, будет интересно увидеть его в игре против сборной России
12:04 · Чемпионат мира 2026
Бушманов: У сборной России будет совсем другой настрой на Иран
10:06 · Чемпионат мира 2026
Узбекистан готов провести ещё один матч с Россией
09:31 · Чемпионат мира 2026
Рианчо оценил шансы Черчесова возглавить сборную Бразилии
15 Февраля
22:27 · Чемпионат мира 2026
Чалов: «Никто не смотрит Лигу чемпионов АФК, это никому неинтересно»
17:45 · Чемпионат мира 2026
Сборная Бразилии назначила временного тренера официально
14 Февраля
16:19 · Чемпионат мира 2026
Юран: «Матчи сборной России против клубов из Бразилии будут интереснее, чем игры с Узбекистаном и Таджикистаном»
Все новости
Рекомендуем