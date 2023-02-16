Алдонин считает, что Головина и Миранчука стоит вызвать в сборную России на товарищескую игру с Ираном

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о том, что 22 или 23 марта сборная России может провести товарищеский матч с Ираном, который пройдёт в Тегеране.

По мнению Алдонина, товарищеские встречи полезны для национальной команды, так как её игрокам необходимо принимать участие в международных матчах. Также эксперт поделился мнением на тему того, стоит ли приглашать Александра Головина и Алексея Миранчука, выступающих в Европе.

«Стоит ли вызвать Головина и Миранчука? Почему нет?! Они тоже соскучились по встречам с игроками национальной сборной, так что я думаю, что да. Для общей картины не помешают точно», — цитирует Алдонина «Спорт День за Днём».

Напомним, что прошлом году сборная России провела три товарищеские встречи против Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах.