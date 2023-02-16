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Сборная Кыргызстана пока не планирует матч с Россией

16 Февраля 2023 • 14:32 Комментировать

В сентябре сборная России обыграла Кыргызстан в товарищеском матче в Бишкеке со счётом 2:1. После той игры проскакивала информация о том, что в 2023 году команды могут встретиться снова. Впрочем, у сборной Кыргызстана пока таких планов нет. Об этом рассказала Жыпара Исраилова, которая является пресс-секретарём местного футбольного союза.

«Пока у нас нет данных о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Кыргызстана», - рассказала Исраилова, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что из-за санкций сборная России в настоящий момент вынуждена довольствоваться товарищескими матчами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кыргызстана
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