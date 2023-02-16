Газзаев: «Чем больше сборная России будет играть, тем лучше»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о потенциальном товарищеском поединке сборных России и Ирана. Спарринг может состояться в марте.

«Чем больше сборная будет играть на международном уровне, тем лучше. Если такая возможность есть, надо ей пользоваться. Сборная всегда должна проводить контрольные матчи. Это только плюс», - цитирует эксперта издание «Спорт-экспресс».

В прошлом году сборная России сыграла три товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина победили Кыргызстан (2:1) и дважды сыграли вничью – против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).