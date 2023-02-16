Сёмин рассказал, что думает о спарринге России с Ираном

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался касательно товарищеского поединка между сборными России и Ирана. Появилась информация, что встреча состоится в следующем месяце.

«Иран - серьёзная команда. Матч с ними - хороший спарринг. Не играет роли, что сборная сыграет на выезде. Но хотелось бы, чтобы сыграли дома. Потому что болельщики ждут и любят футбол», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Стоит отметить, что в Иран на товарищескую игру также отправится женская сборная России.

В феврале прошлого года российские сборные и клубы были отстранены от международных турниров.